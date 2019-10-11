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31 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:03 Kaynak: DHA
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