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1 saat önce
Bakan Akar, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
Bakan Akar, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
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