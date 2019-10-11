Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş

flaş

1 saat önce

Bakan Akar, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.

flaş, System.String[]

Bakan Akar, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan: 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık
Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor Son Dakika! Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı: 2 gazeteci yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:54:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]