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Dışişleri Bakanlığı: Harekat, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:11 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı: Harekat, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmektedir.
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