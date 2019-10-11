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2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: Harekat, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmektedir.

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Dışişleri Bakanlığı:  Harekat, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmektedir.


Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:11 Kaynak: DHA
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