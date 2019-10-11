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1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
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