İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık" dedi.
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11.10.2019 17:06:02. #1.12#