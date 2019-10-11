flaş
1 saat önce
MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 11 Ekim'de tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:08 Kaynak: DHA
MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 11 Ekim'de tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.
Suruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta