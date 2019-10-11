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1 saat önce

MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 11 Ekim'de tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu.

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MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 11 Ekim'de tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.


Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:08 Kaynak: DHA
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