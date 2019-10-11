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1 saat önce

MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim'de de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu.

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MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim'de de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:39 Kaynak: DHA
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