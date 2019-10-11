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50 dakika önce

MSB: ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır.

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MSB:  ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir.


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
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