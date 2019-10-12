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1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri'nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve "Arap vatanını" parçalamaya çalışan teröristlere arka...

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri'nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve "Arap vatanını"  parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir."


Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:55 Kaynak: DHA
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