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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri'nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve "Arap vatanını" parçalamaya çalışan teröristlere arka...
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:55 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri'nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve "Arap vatanını" parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir."
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