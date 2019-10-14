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18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefonda görüştü. Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan'ın Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunduğu öğrenildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:56 Kaynak: DHA
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