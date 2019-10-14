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43 dakika önce

MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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MSB:  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.


Hulusi Akar, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:39 Kaynak: DHA
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