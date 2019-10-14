DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin (DİK) bugün (14 Ekim) Lüksemburg'da yapılan toplantısında, "Kuzeydoğu Suriye" ve " Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yürütmekte Olduğu Faaliyetler" başlıkları altında kabul ettiği kararları ve ülkemize yönelik yaptığı çağrıları tümüyle reddediyor ve kınıyoruz.