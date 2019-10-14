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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Bu hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle, AB ile bazı alanlardaki işbirliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:03 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Bu hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle, AB ile bazı alanlardaki işbirliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz.
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