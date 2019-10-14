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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Hidrokarbon faaliyetlerimizi KKTC'yle birlikte kararlılıkla sürdüreceğimizi ve AB'nin bu konuda engelleyici tedbirlere başvurması halinde misliyle mukabele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:04 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Hidrokarbon faaliyetlerimizi KKTC'yle birlikte kararlılıkla sürdüreceğimizi ve AB'nin bu konuda engelleyici tedbirlere başvurması halinde misliyle mukabele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
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