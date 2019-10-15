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1 saat önce

SURİYE'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine yapılan havan saldırısında yaralılar olduğu bildirildi.

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SURİYE'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine yapılan havan saldırısında yaralılar olduğu bildirildi


Kızıltepe, Mardin, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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