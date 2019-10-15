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UEFA, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcılık ve politik davranış" olarak nitelendirdi ve Türkiye'ye soruşturma açtı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:13 Kaynak: DHA
UEFA, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcılık ve politik davranış" olarak nitelendirdi ve Türkiye'ye soruşturma açtı.
Almanya ve Fransa istedi, UEFA Türkiye'ye soruşturma açtı! Asker selamı nedeniyle Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'ya büyük tepki! Galatasaray yönetimi, Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti! Fransızlar, asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı: Biz golün tekrarını gösterirken asker selamını verdiler!