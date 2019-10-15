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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bakan Akar ve El-Şamari'nin Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.


Hulusi Akar, Hasan Ali, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05 Kaynak: DHA
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