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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:25 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir.
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