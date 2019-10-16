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9 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD  Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir.


Başsavcı, Ankara, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:25 Kaynak: DHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada 14...
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