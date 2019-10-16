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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:25 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada 14... Beyaz Saray'da kritik isimlerin katılacağı Türkiye gündemli toplantıda, Barış Pınarı Harekatı görüşülecek İran Futbol Federasyonu, Türkiye'ye destek veren iki futbolcuyu, futboldan men etti Münbiç'te YPG'li terörist, kadın kılığına girdi