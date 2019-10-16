flaş
2 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim."
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:34 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim."
Amerika'daki araştırmalar Trump'ın yeniden başkan seçileceğini gösteriyor Dolar güne yatay seyirle başladı! İşte son durum İtalyan gazeteci vergilere dikkat çekmek için Pompeo'ya parmesan peyniri hediye etti Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı