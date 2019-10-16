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2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim."


Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:34 Kaynak: DHA
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