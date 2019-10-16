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2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugünlerde hemen hemen hergün, birkaç tane batılı lider Barış Pınarı Harekatını durdurmamız için bizi arıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugünlerde hemen hemen hergün, birkaç tane batılı lider Barış Pınarı Harekatını durdurmamız için bizi arıyor.  Bunların derdi ummuyorlardı bunlar. Türk ordusunun bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe alacaklarını bilmiyorlardı.


Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
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