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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugünlerde hemen hemen hergün, birkaç tane batılı lider Barış Pınarı Harekatını durdurmamız için bizi arıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugünlerde hemen hemen hergün, birkaç tane batılı lider Barış Pınarı Harekatını durdurmamız için bizi arıyor. Bunların derdi ummuyorlardı bunlar. Türk ordusunun bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe alacaklarını bilmiyorlardı.
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