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55 dakika önce

MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

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MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Hulusi Akar, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:29 Kaynak: DHA
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