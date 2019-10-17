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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:12 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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