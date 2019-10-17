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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Terörle Mücadele Harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Terörle Mücadele Harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:51 Kaynak: DHA
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