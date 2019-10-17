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1 saat önce
MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:41 Kaynak: DHA
MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.
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