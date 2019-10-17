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MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42 Kaynak: DHA
MSB: Terör örgütü PKK/ YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir.
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