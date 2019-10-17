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Bakan Çavuşoğlu: 120 saat için Barış Pınarı harekatına ara vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:03 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu: 120 saat için Barış Pınarı harekatına ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra harekatı durdurabiliriz.
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