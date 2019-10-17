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1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: 120 saat için Barış Pınarı harekatına ara vereceğiz.

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Bakan Çavuşoğlu: 120 saat için Barış Pınarı harekatına ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra harekatı durdurabiliriz.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:03 Kaynak: DHA
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