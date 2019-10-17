FLAŞ
1 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: Sadece YPG'nin çekilmesi değil, ellerindeki silahların alınması, mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi de bu metinde var.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:09 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu: Sadece YPG'nin çekilmesi değil, ellerindeki silahların alınması, mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi de bu metinde var.
Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi