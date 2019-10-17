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1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: Sadece YPG'nin çekilmesi değil, ellerindeki silahların alınması, mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi de bu metinde var.

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Bakan Çavuşoğlu: Sadece YPG'nin çekilmesi değil, ellerindeki silahların alınması, mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi de bu metinde var.


YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:09 Kaynak: DHA
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