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1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: 120 saatlik ara verme var, durma değil. Teröristler tamamen çekilirse harekatı durduracağız. Bu gerçekleştiği takdirde de mevcut yaptırımlar ortadan kalkacak.

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Bakan Çavuşoğlu: 120 saatlik ara verme var, durma değil. Teröristler tamamen çekilirse harekatı durduracağız. Bu gerçekleştiği takdirde de mevcut yaptırımlar ortadan kalkacak.


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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:11 Kaynak: DHA
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