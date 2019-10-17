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Bakan Çavuşoğlu: İlk etapta 1 milyon, ikinci etapta da 2 milyon insanın kendi evlerine dönmesi bizim planımız.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:13 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu: İlk etapta 1 milyon, ikinci etapta da 2 milyon insanın kendi evlerine dönmesi bizim planımız.
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