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Bakan Çavuşoğlu: Mektup konusuyla ilgili, biz harekatı ne zaman başlattık, dokuzunda başlattık. Biz zaten cevabımızı sahada verdik.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:20 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu: Mektup konusuyla ilgili, biz harekatı ne zaman başlattık, dokuzunda başlattık. Biz zaten cevabımızı sahada verdik. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir.
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