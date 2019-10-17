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Bakan Çavuşoğlu: (Mektup konusunda) Amerikan toplumu nda'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye birçok yorumlar var. Böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da, Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, devleti yönetiyoruz, Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi olmamıştır olmaz da.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:22 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu: (Mektup konusunda) Amerikan toplumu nda'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye birçok yorumlar var. Böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da, Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, devleti yönetiyoruz, Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi olmamıştır olmaz da.
ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD, Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek ABD ve Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkese ilişkin 13 maddelik ortak açıklama! İşte 13 maddelik anlaşma ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti