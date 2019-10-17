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1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: (Mektup konusunda) Amerikan toplumu nda'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye birçok yorumlar var. Böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da, Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, devleti yönetiyoruz, Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi olmamıştır olmaz da.

FLAŞ, System.String[]

Bakan Çavuşoğlu: (Mektup konusunda) Amerikan toplumu nda'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye birçok yorumlar var. Böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da, Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, devleti yönetiyoruz, Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi olmamıştır olmaz da.


Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:22 Kaynak: DHA
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