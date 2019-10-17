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40 dakika önce

KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam...

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KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI:  Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır... Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.


Türkiye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
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