FLAŞ
40 dakika önce
KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam...
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır... Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.
ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti ABD ve Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkese ilişkin 13 maddelik ortak açıklama! İşte 13 maddelik anlaşma