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40 dakika önce

KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

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KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar... Türkiye ve ABD "hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
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