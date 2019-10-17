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KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:45 Kaynak: DHA
KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.
Teslim olan YPG'li teröristten kan donduran ifadeler: Kardeşlerimi keseceklerdi ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti