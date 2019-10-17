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36 dakika önce

KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir.

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KUZEYDOĞU SURİYE'YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.


Barış Pınarı Harekatı, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:45 Kaynak: DHA
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