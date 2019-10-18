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İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:18 Kaynak: DHA
İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi. Gözaltına alınan kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Köprüde bırakılan otomobilde olay yeri ve bomba imha uzmanları incelemede bulunuyor.
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