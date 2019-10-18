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1 saat önce

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirilmesinin ardından köprüde trafik normale döndü.

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İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirilmesinin ardından köprüde trafik normale döndü.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:19 Kaynak: DHA
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