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İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirilmesinin ardından köprüde trafik normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirilmesinin ardından köprüde trafik normale döndü.
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