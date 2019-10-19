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İçişleri Bakanlığı: Adıyaman kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:36 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Adıyaman kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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