Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel FLAŞ

FLAŞ

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Adıyaman kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

FLAŞ, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: Adıyaman kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar
Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi Barış Yarkadaş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirlerine girdi SGK'dan hastalara 24 ay maaş hakkı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 11:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]