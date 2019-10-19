Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş

flaş

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

flaş, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK/YPG anlaşmaya uymazsa; ABD, terör örgütüne verdiği desteği tamamen çekecek
Adıyaman'da polis memurunu şehit eden PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah ve cezaevi olarak kullandığı kilise kurtarıldı: Temizlenip ibadete açılacak Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:10:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]