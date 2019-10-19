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1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
PKK/YPG anlaşmaya uymazsa; ABD, terör örgütüne verdiği desteği tamamen çekecek Adıyaman'da polis memurunu şehit eden PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah ve cezaevi olarak kullandığı kilise kurtarıldı: Temizlenip ibadete açılacak Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor