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Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:11 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/ YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.
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