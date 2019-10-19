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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/ YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:11 Kaynak: DHA
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