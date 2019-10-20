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37 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı:  Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz.


Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Af Örgütü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:48 Kaynak: DHA
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