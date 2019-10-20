flaş
13 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:10 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Gri listeye bir çizik daha! 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar Van'da 4,0 büyüklüğünde deprem Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu