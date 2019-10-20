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1 saat önce

MSB: PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir.

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MSB: PKK/ YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı gibi  bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir.


Amerika Birleşik Devletleri, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:28 Kaynak: DHA
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MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor
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