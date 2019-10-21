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1 saat önce

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

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Mardin'in Derik ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.


Mardin, Derik, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:00 Kaynak: DHA
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