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39 dakika önce

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, indirim uygulanmadı.

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Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, indirim uygulanmadı.


Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
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