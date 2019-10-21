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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirilmiş, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha...
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:02 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirilmiş, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.
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