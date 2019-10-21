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1 saat önce
Güvenlik kaynakları, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın yarın 22.00'da sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını belirterek, bu süreden sonra bölgede kalan teröristlerin etkisiz hale getirileceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
Güvenlik kaynakları, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın yarın 22.00'da sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını belirterek, bu süreden sonra bölgede kalan teröristlerin etkisiz hale getirileceğini ifade etti.
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