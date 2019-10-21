Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş

flaş

1 saat önce

Güvenlik kaynakları, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın yarın 22.00'da sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını belirterek, bu süreden sonra bölgede kalan teröristlerin etkisiz hale getirileceğini ifade etti.

flaş, System.String[]

Güvenlik kaynakları, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın yarın 22.00'da sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını belirterek, bu süreden sonra bölgede kalan teröristlerin etkisiz hale getirileceğini ifade etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: Çekilmesi beklenen teröristlerin tacizleri devam ediyor: 4 günde 36 taciz ve ihlal gerçekleştirdiler
Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:38:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]