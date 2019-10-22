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1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

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Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.


Diyarbakır, Kayapınar, Kocaköy, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:12 Kaynak: DHA
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