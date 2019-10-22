flaş
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:12 Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Trafik ışıklarında cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması Gözaltına alınan dört HDP'li başkanın yerine kayyum atandı Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İncirlik'in kapısına kilit vur Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler sosyal medyada tartışma yarattı